Катастрофические наводнения в Греции повредили мост XVI века и другие памятники
Пятница, 22 сентября 2023, 15:41
В результате наводнений на Фессалийской равнине в Греции пострадали немало памятников культуры, в том числе мост XVI века.
Как сообщает Balkan Insight, пишет "Европейская правда", об этом рассказала министр культуры Лина Мендони.
В министерстве культуры подвели итоги последствий памятников в регионе после катастрофических наводнений на Фессалийской равнине, которые повредили дома и имущество тысяч людей и привели к гибели 16 человек.
Больше всего пострадал Саракинский мост (Γεφύρι Σαρακίνας), датируемый XVI веком, в районе монастыря Метеора возле города Трикала – там обвалилась центральная часть.
Мост считается одним из выдающихся образцов инженерного дела того времени.
Вблизи города Ларисса пострадала церковь XIX века с ценными фресками, там обвалилась одна стена. Еще две церкви в регионе, XIV и XIX веков, были подтоплены, но конструкционных повреждений нет.
Министр добавила, что специалисты ведомства начнут продумывать меры по защите культурного наследия от экстремальных явлений, которые в последние годы из-за изменения климата становятся все более частыми.
В результате наводнений обвалился также современный автомобильный мост.