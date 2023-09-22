Катастрофические наводнения в Греции повредили мост XVI века и другие памятники

В результате наводнений на Фессалийской равнине в Греции пострадали немало памятников культуры, в том числе мост XVI века.

Как сообщает Balkan Insight, пишет "Европейская правда", об этом рассказала министр культуры Лина Мендони.

В министерстве культуры подвели итоги последствий памятников в регионе после катастрофических наводнений на Фессалийской равнине, которые повредили дома и имущество тысяч людей и привели к гибели 16 человек.

Больше всего пострадал Саракинский мост (Γεφύρι Σαρακίνας), датируемый XVI веком, в районе монастыря Метеора возле города Трикала – там обвалилась центральная часть.

Мост считается одним из выдающихся образцов инженерного дела того времени.

Вблизи города Ларисса пострадала церковь XIX века с ценными фресками, там обвалилась одна стена. Еще две церкви в регионе, XIV и XIX веков, были подтоплены, но конструкционных повреждений нет.

Министр добавила, что специалисты ведомства начнут продумывать меры по защите культурного наследия от экстремальных явлений, которые в последние годы из-за изменения климата становятся все более частыми.

В результате наводнений обвалился также современный автомобильный мост.