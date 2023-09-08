У Греції зросла кількість загиблих через катастрофічні повені, людей рятують з дахів гелікоптерами

У Греції кількість загиблих внаслідок сильних повеней зросла до семи, у постраждалих районах тривають рятувальні операції.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Погодні умови нарешті покращилися, спростивши допомогу постраждалим на підтопленій Фессалійській рівнині. Рятувальники шукають заблокованих водою людей та зниклих безвісти.

Фото: INTIME

На цей час підтвердили загибель сімох осіб, ця цифра може зрости.

Фото: INTIME

Місцеві мешканці, які мають човни, допомагають підвозити заблокованим сусідам воду, харчі і медикаменти.

Рятувальники та військові за допомогою гелікоптерів врятували 149 людей, заблокованих на дахах, такі вильоти продовжуються.

Вода ще не досягла найвищого рівня, у місті Ларісса та довколишніх населених пунктах готуються до нових підтоплень.

Фото: INTIME

Прем’єр Кіріакос Міцотакіс вранці на гелікоптері відвідав підтоплені міста Кардиця і Трікала та зустрівся з місцевою владою, а після того вирушив на зустріч координаційного штабу з реагування на стихійне лихо.

Експерти побоюються спалаху захворювань через сотні тварин, що загинули внаслідок повені.

Як повідомляли, жителі грецького села Метаморфосі у центральній частині країни були змушені рятуватися на дахах, тому що будинки фактично пішли під воду.

Крім того, щонайменше семеро людей загинули внаслідок сильних дощів, що спричинили раптові повені на північному заході Туреччини.