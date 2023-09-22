Лідер опозиції Польщі повідомив про роботу над планом нормалізації відносин з Україною

Лідер опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа" Дональд Туск заявив, що завершує роботу над планом нормалізації відносин з Україною.

Про це він розповів під час поїздки до міста Конін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Ми завершуємо роботу над планом стабілізації польсько-українських відносин, який складається з чотирьох пунктів: без емоцій, без сентиментів і без образ. Без позитивних і без негативних ноток", – зазначив Туск.

Він вкотре розкритикував провладну партію "Право і справедливість", яка, за його словами, "не змогла підготувати Польщу до таких подій, як наплив мільйонів біженців, лавина сільськогосподарської продукції".

"Я закликаю Ярослава Качинського та його команду нарешті прокинутися. Тут потрібні впорядковані дії. У польсько-українських відносинах не може бути політики "стінка на стінку". Спочатку захват і ейфорія, а потім розворот на 180 градусів. Качинський спочатку віддав сусідові всі танки безкоштовно, а тепер хоче оголосити йому війну. Я не повинен пояснювати вам, наскільки згубною є така політика", – підкреслив Туск.

Напередодні Туск різко розкритикував рішення польського уряду запровадити односторонні обмеження на сільгосппродукцію з України, а також слова польського прем’єра про те, що Польща поки не буде постачати Україні власну зброю, тому що переозброюється сама.