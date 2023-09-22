Лидер оппозиции Польши сообщил о работе над планом нормализации отношений с Украиной

Лидер оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил, что завершает работу над планом нормализации отношений с Украиной.

Об этом он рассказал во время поездки в город Конин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Мы завершаем работу над планом стабилизации польско-украинских отношений, который состоит из четырех пунктов: без эмоций, без сантиментов и без обид. Без положительных и без негативных ноток", – отметил Туск.

Он в очередной раз раскритиковал провластную партию "Право и справедливость", которая, по его словам, "не смогла подготовить Польшу к таким событиям, как наплыв миллионов беженцев, лавина сельскохозяйственной продукции".

"Я призываю Ярослава Качиньского и его команду наконец очнуться. Здесь нужны упорядоченные действия. В польско-украинских отношениях не может быть политики "стенка на стенку". Сначала восторг и эйфория, а потом разворот на 180 градусов. Качиньский сначала отдал соседу все танки бесплатно, а теперь хочет объявить ему войну. Я не должен объяснять вам, насколько губительна такая политика", – подчеркнул Туск.

Накануне Туск резко раскритиковал решение польского правительства ввести односторонние ограничения на сельхозпродукцию из Украины, а также слова польского премьера о том, что Польша пока не будет поставлять Украине собственное оружие, потому что перевооружается сама.