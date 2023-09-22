Спецпредставник ЄС зустрівся з Пашиняном у Єревані

Спецпредставник Євросоюзу з питань Південного Кавказу Тойво Клаар прибув до Єревана та вже зустрівся з прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Головною темою розмови Тойво Клаара і Нікола Пашиняна була ситуація у Нагірному Карабаху після його фактичної капітуляції та повернення під контроль Азербайджану.

Як зазначили у комюніке вірменської сторони, йшлося про необхідність гарантій безпеки і захисту прав місцевих мешканців, а також по ситуацію на кордоні Вірменії та Азербайджану.

Нагадаємо, 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації.

ЄС попередив Азербайджан про заходи у разі порушення прав карабаських вірмен. У регіон терміново вилетів спеціальний посланник ЄС Тойво Клаар.

Детально про останні події у Карабаху читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.