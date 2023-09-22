Спецпредставитель ЕС встретился с Пашиняном в Ереване

Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар прибыл в Ереван и уже встретился с премьером Армении Николом Пашиняном.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Главной темой разговора Тойво Клаара и Никола Пашиняна была ситуация в Нагорном Карабахе после его фактической капитуляции и возвращения под контроль Азербайджана.

Как отметили в коммюнике армянской стороны, речь шла о необходимости гарантий безопасности и защиты прав местных жителей, а также о ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Напомним, 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.

21 сентября между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха состоялись переговоры по дальнейшему урегулированию ситуации.

ЕС предупредил Азербайджан о мерах в случае нарушения прав карабахских армян. В регион срочно вылетел специальный посланник ЕС Тойво Клаар.

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