У Польщі назвали умову для переговорів з Україною щодо імпорту зерна

Польський уряд готовий обговорювати імпорт зерна з Україною, однак наполягає на захисті інтересів місцевих фермерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, якого цитує CNN.

За словами Телуса, він готовий до переговорів з Україною, якщо "інтереси польського фермера будуть захищені, а українське зерно не потрапить до Польщі".

"Я радий, що Україна почала говорити з нами, а не через наші голови з Європейським Союзом або окремо з різними країнами поза нами, тому що це було безглуздо", – сказав польський міністр.

Нагадаємо, напруженість у відносинах Варшави та Києва пов'язана з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Україна пропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.

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