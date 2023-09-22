ЗМІ: Канада передасть Україні додаткові Leopard 2, оголосить про нові санкції проти РФ

Під час візиту президента Володимира Зеленського Канада оголосить про нові санкції проти Росії через агресію проти України, а також про новий пакет військової допомоги на суму 482,6 мільйона доларів США.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо телеканалу CTV News.

За даними ЗМІ, до нового пакета військової допомоги вартістю 650 мільйонів канадських доларів увійдуть додаткові танки Leopard 2, але їхня кількість не уточнюється.

Також стверджується, що Оттава запровадить нові санкції проти Росії, та деталі ЗМІ не повідомляють.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Канада надала майже 7,3 мільярда доларів США військової, економічної та гуманітарної допомоги Києву.

Канадський уряд також запровадив численні санкції проти РФ, розгорнув канадські збройні сили в Європі для навчання українських солдатів і прийняв понад 175 тисяч українців у себе.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Канади після того, як побував у Сполучених Штатах, де зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Під час переговорів лідери України й Канади, як очікується, обговорять оборонні потреби України, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку Києва, а також економічну та інвестиційну співпрацю. Пізніше у п’ятницю, за повідомленнями канадських ЗМІ, Зеленський виступить перед законодавцями Канади.