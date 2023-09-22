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СМИ: Канада передаст Украине дополнительные Leopard 2, объявит о новых санкциях против РФ

Пятница, 22 сентября 2023, 19:52

Во время визита президента Владимира Зеленского Канада объявит о новых санкциях против России из-за агрессии против Украины, а также о новом пакете военной помощи на сумму 482,6 миллиона долларов США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно телеканалу CTV News.

По данным СМИ, в новый пакет военной помощи стоимостью 650 миллионов канадских долларов войдут дополнительные танки Leopard 2, но их количество не уточняется.

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Также утверждается, что Оттава введет новые санкции против России, но детали СМИ не сообщают.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Канада предоставила почти 7,3 миллиарда долларов США военной, экономической и гуманитарной помощи Киеву.

Канадское правительство также ввело многочисленные санкции против РФ, развернуло канадские вооруженные силы в Европе для обучения украинских солдат и приняло более 175 тысяч украинцев у себя.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду после того, как побывал в Соединенных Штатах, где встретился с президентом США Джо Байденом.

Во время переговоров лидеры Украины и Канады, как ожидается, обсудят оборонные потребности Украины, дальнейшую финансовую и гуманитарную поддержку Киева, а также экономическое и инвестиционное сотрудничество. Позже в пятницу, по сообщениям канадских СМИ, Зеленский выступит перед законодателями Канады

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