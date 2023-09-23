Один из самых влиятельных членов оппозиционного блока Польши "Гражданская коалиция", польский депутат Борис Будка в пятницу подвергся нападению во время закупов в торговом центре в городе Катовице на фоне грядущих парламентских выборов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

По данным польских правоохранителей, нападение на Будку произошло утром около 11:20, когда неизвестный мужчина подошел к нему и начал словесно оскорблять, а затем вырвал из рук телефон, который разбился.

Нападавшим был 49-летний житель Катовице Дариуш В. Его задержали, после чего ему предъявили обвинение в нарушении телесной неприкосновенности и уничтожении имущества в виде телефона Будки.

"В связи с необходимостью обеспечить надлежащий ход производства прокурор применил к подозреваемому меры пресечения в виде полицейского надзора и запрета приближаться к потерпевшей стороне", – отметила пресс-секретарь прокуратуры Катовице.

Сам Будка рассказал журналистам, что нападавший называл его "немцем", "нацистом" и "свиньей Туска", имея в виду лидера "Гражданской коалиции" Дональда Туска.

"Это было нападение по политическим мотивам. Это не было так, что он хотел что-то украсть. Он напал на меня по политическим мотивам. И, к сожалению, он говорил абсолютно с месседжем TVP", – сказал Будка, имея в виду польский общественный канал, контролируемый властями.

Будка обвинил лидера партии власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского в содействии нападению на себя.

"Напомню, что именно Качиньский, с его болезненной одержимостью Дональдом Туском, нападает на всех вокруг, нападает на оппозиционных политиков, и, к сожалению, люди, которые идут за ним, воспринимают это буквально", – пояснил польский оппозиционер.

Напомним, ранее на этой неделе польская полиция ненадолго задержала оппозиционного депутата, нарушив ее депутатскую неприкосновенность, после того, как она прервала предвыборную речь премьер-министра Матеуша Моравецкого.

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