Пентагон направляє в Україну нову команду для моніторингу використання допомоги

Пентагон організував нову команду в Україні для моніторингу американської допомоги Києву у сфері безпеки, оскільки все більше республіканців закликають до посилення контролю за використанням цих коштів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Генеральний інспектор Міністерства оборони США повідомив, що високопоставлений представник Сполучених Штатів розпочав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікують на прибуття додаткового персоналу.

Персонал, який базуватиметься в посольстві США в Києві, здійснюватиме моніторинг американської допомоги, яка з початку роботи адміністрації Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів.

За словами речниці генерального інспектора Меган Рід, це буде перший випадок, коли співробітники інспекції перебуватимуть в Україні з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Створення нової команди відбувається у критичний час для допомоги Україні. Адміністрація Байдена нещодавно звернулася до Конгресу з проханням про виділення додаткових 24 мільярдів доларів, у тому числі 13 мільярдів доларів на безпекову допомогу, оскільки президент та інші високопосадовці адміністрації пообіцяли Україні продовжувати допомогу США "стільки, скільки буде потрібно".

Але дедалі більше республіканців почали ставити під сумнів мудрість витрачання мільярдів доларів в Україні і закликають до посилення нагляду за тим, куди іде допомога.

Заклики республіканців до посилення контролю не є одностайними. Лідер Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл заявив у вівторок, що вже є "безпрецедентне розуміння того, як майже 30 типів західних систем озброєнь і транспортних засобів використовуються Україною, аж до серійних номерів".

Як відомо, США створили інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують допомогу американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Попри зростання кількості повідомлень про можливе нецільове використання допомоги, наданої Сполученими Штатами, її інспектори не виявили ознак серйозних порушень у зв’язку з цим, повідомляли цієї весни.