В США назначили главу группы по надзору за помощью Украине

Офис генерального инспектора Министерства обороны США объявил о назначении ведущего контролера американской помощи, поступающей в Украину – им стал генеральный инспектор ведомства Роберт Сторч.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального инспектора Пентагона, который цитирует "Европейская правда".

С 18 октября Сторч будет занимать должность ведущего генерального инспектора операции "Атлантическая решимость", объявленной США в 2014 году для укрепления альянса НАТО в связи с военными действиями России в Украине.

Роберт Сторч ФОТО: REUTERS

В рамках "Атлантической решимости" Конгресс США только с февраля 2022 года выделил 113 миллиардов долларов на безопасность, экономическую и гуманитарную помощь Украине и другим странам, пострадавшим от войны; операции Европейского командования Вооруженных сил США и связанную с ними поддержку американских военных; а также операции других правительственных учреждений США, привлеченных к реагированию на ситуацию в Украине.

На этой должности назначенный инспектор будет сотрудничать с Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию "с целью обеспечения всестороннего и эффективного надзора" за помощью США в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Роберт Сторч будет находиться непосредственно в Украине – что произойдет впервые с февраля 2022 года – и будет руководить на месте группой по мониторингу американской помощи Киеву в сфере безопасности, о создании которой Пентагон объявил на прошлой неделе.

Создание новой команды происходит в критическое время для помощи Украине, когда все больше республиканцев начали ставить под сомнение необходимость расходования миллиардов долларов в Украине и призывают к усилению надзора за тем, куда идет помощь.

Как известно, США создали институт мониторинга и расследования незаконных действий мошенников и коррупционеров, которые используют помощь американского народа Украине во время полномасштабного вторжения России.

Несмотря на рост количества сообщений о возможном нецелевом использовании помощи, предоставленной Соединенными Штатами, ее инспекторы не обнаружили признаков серьезных нарушений в связи с этим, сообщали этой весной.