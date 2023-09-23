Удар блискавки порушив рух метро в Гельсінкі

У Гельсінкі блискавка вдарила в районі станції метро Гертоніємі, що вплинуло на рух метрополітену у фінській столиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Це сталося близько 10:30 ранку за місцевим часом в суботу.

У результаті удару обладнання, що регулює рух поїздів на сході Гельсінкі, не працює, повідомила служба управління метрополітену.

Потяги метро йдуть приблизно з десятихвилинним запізненням, деякі стоять на місці.

"Ми не можемо оцінити, скільки часу триватиме ремонт", – зазначає Кайса Хієта, диспетчер руху.

Нагадаємо, цього літа у Швейцарії блискавка вдарила двічі в одне й те ж місце: постраждали рятувальники.