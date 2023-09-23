Удар молнии нарушил движение метро в Хельсинки
Суббота, 23 сентября 2023, 13:26
В Хельсинки молния ударила в районе станции метро Гертониеми, что повлияло на движение метрополитена в финской столице.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.
Это произошло около 10:30 утра по местному времени в субботу.
В результате удара оборудование, регулирующее движение поездов на востоке Хельсинки, не работает, сообщила служба управления метрополитена.
Поезда метро идут примерно с десятиминутным опозданием, некоторые стоят на месте.
"Мы не можем оценить, сколько времени продлится ремонт", – отмечает Кайса Хиета, диспетчер движения.
Напомним, этим летом в Швейцарии молния ударила дважды в одно и то же место: пострадали спасатели.
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