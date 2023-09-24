У Франції тисячі людей вийшли на протести проти насильства поліції і расизму

Тисячі людей вийшли на вулиці по всій Франції в суботу на знак протесту проти насильства і расизму з боку поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Загалом по всій країні пройшло близько 100 мітингів, організовані численними організаціями та ініціативами.

AFP

AFP

Учасники протестів засуджували системний расизм, насильство з боку поліції та зростаючу соціальну нерівність, від якої особливо страждають мешканці передмість.

Під час мітингу в Парижі демонстранти напали на поліцейський автомобіль із залізними палицями. Одна людина отримала поранення.

Протести пройшли трохи менше ніж через три місяці після вбивства поліцейським юнака під Парижем під час перевірки на дорозі, що спричинило масові заворушення, які тривали кілька тижнів.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада