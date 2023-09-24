Во Франции тысячи людей вышли на протесты против насилия полиции и расизма

Тысячи людей вышли на улицы по всей Франции в субботу в знак протеста против насилия и расизма со стороны полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Всего по всей стране прошло около 100 митингов, организованные многочисленными организациями и инициативами.

AFP

AFP

Участники протестов осуждали системный расизм, насилие со стороны полиции и растущее социальное неравенство, от которого особенно страдают жители пригородов.

Во время митинга в Париже демонстранты напали на полицейский автомобиль с железными палками. Один человек получил ранения.

Протесты прошли чуть менее чем через три месяца после убийства полицейским юноши под Парижем во время проверки на дороге, что вызвало массовые беспорядки, которые продолжались несколько недель.

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