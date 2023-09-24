Глава МВС Чехії розповів, як країна боротиметься з нелегалами разом з Німеччиною

Поліція Чехії та Німеччини планують вжити скоординованих заходів проти нелегальної міграції у відповідь на погіршення поточної ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Чеський міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що обидві сторони розглядають низку заходів, включно з відновленням постійних перевірок на окремих пунктах перетину кордону.

Ракушан зазначив, що подальші переговори зі своєю німецькою колегою Ненсі Фезер відбудуться наступного тижня.

Крім того, аналогічні консультації тривають зі Словаччиною.

Протягом вересня чеська поліція затримала десятки нелегальних мігрантів із Сирії. У четвер поліцейські в Південній Моравії затримали фургон із 33 біженцями недалеко від словацького кордону, а минулого тижня біля Годоніна затримали вантажний автомобіль із 27 мігрантами з Сирії.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився про необхідність посилення контролю над нелегальною міграцією і припустив можливість запровадження додаткових заходів.

У вересні Німеччина заявила, що досягла межі у прийнятті мігрантів.