Глава МВД Чехии рассказал, как страна будет бороться с нелегалами вместе с Германией

Полиция Чехии и Германии планируют принять скоординированные меры против нелегальной миграции в ответ на ухудшение текущей ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

Чешский министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что обе стороны рассматривают ряд мер, включая восстановление постоянных проверок на отдельных пунктах пересечения границы.

Ракушан отметил, что дальнейшие переговоры со своей немецкой коллегой Нэнси Фезер состоятся на следующей неделе.

Кроме того, аналогичные консультации продолжаются со Словакией.

В течение сентября чешская полиция задержала десятки нелегальных мигрантов из Сирии. В четверг полицейские в Южной Моравии задержали фургон с 33 беженцами недалеко от словацкой границы, а на прошлой неделе возле Годонина задержали грузовой автомобиль с 27 мигрантами из Сирии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался о необходимости усиления контроля над нелегальной миграцией и предположил возможность введения дополнительных мер.

В сентябре Германия заявила, что достигла предела в принятии мигрантов.