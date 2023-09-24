В Румынии произошел взрыв в жилом доме: есть жертвы

В румынском городе Сибиу утром в воскресенье, 24 сентября, произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Взрыв произошел в квартире на первом этаже, после чего вспыхнул пожар. В помещении спасатели обнаружили тела двух погибших.

ISU Sibiu

Также из дома были эвакуированы около 20 человек.

Поисково-спасательные работы внутри квартиры все еще продолжаются. Пожар потушили.

Напомним, 21 сентября четыре человека погибли в результате взрыва газопровода вблизи румынского города Калиманешть в жудеце Вранча, пятеро раненых госпитализированы.