Більше половини українських біженців у Чехії стикалися з агресією

Більше половини біженців з України в Чехії мали досвід агресії через своє українське походження.

Про це свідчить опитування дослідницького агентства PAQ Research, опубліковане Vinegret.cz, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з ним, 57% респондентів заявили, що стикалися з вербальною агресією через своє українське походження, а 5% розповіли, що зазнавали фізичного нападу.

Учасників дослідження попросили відповісти на запитання: "Чи стикалися ви або будь-хто з членів вашої сім'ї з вербальними/фізичними атаками під час перебування в Чехії через те, що ви з України?".

За даними опитування, набагато частіше піддаються словесним нападкам через своє походження молоді українці у віці до 40 років, ніж літні люди – 62% і 30% відповідно. При цьому жінки частіше за чоловіків стикаються з агресією.

Словесним нападкам піддавалися 67% українських працівників у сфері обслуговування.

14% серед українських біженців, які стикалися з фізичним насильством через своє походження, – це батьки-одинаки з двома і більше дітьми, що насторожило авторів дослідження.

"Тут часто йдеться про фізичні напади між дітьми. Однак у повних сім'ях із двома батьками та кількома дітьми про подібний досвід повідомили лише 6% опитаних", – зазначається в доповіді.

Раніше повідомлялося, що уряд Чехії планує продовжити статус захисту для українських біженців до кінця березня 2025 року.

Перед цим стало відомо, що Чехія посилила умови виплати допомоги українським біженцям задля економії коштів у бюджеті.

Нагадаємо, уряди європейських країн виділили понад 43 мільярди євро на прихисток для українців, які стали біженцями через розв'язану Росією війну.