Более половины украинских беженцев в Чехии сталкивались с агрессией

Более половины беженцев из Украины в Чехии имели опыт агрессии из-за своего украинского происхождения.

Об этом свидетельствует опрос исследовательского агентства PAQ Research, опубликованный Vinegret.cz, сообщает "Европейская правда".

Согласно ему, 57% респондентов заявили, что сталкивались с вербальной агрессией из-за своего украинского происхождения, а 5% рассказали, что подвергались физическому нападению.

Участников исследования попросили ответить на вопрос: "Сталкивались ли вы или кто-либо из членов вашей семьи с вербальными/физическими атаками во время пребывания в Чехии из-за того, что вы из Украины?".

По данным опроса, гораздо чаще подвергаются словесным нападкам из-за своего происхождения молодые украинцы в возрасте до 40 лет, чем пожилые люди – 62% и 30% соответственно. При этом женщины чаще мужчин сталкиваются с агрессией.

Словесным нападкам подвергались 67% украинских работников в сфере обслуживания.

14% среди украинских беженцев, которые сталкивались с физическим насилием из-за своего происхождения, – это родители-одиночки с двумя и более детьми, что насторожило авторов исследования.

"Здесь часто речь идет о физических нападениях между детьми. Однако в полных семьях с двумя родителями и несколькими детьми о подобном опыте сообщили лишь 6% опрошенных", – отмечается в докладе.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии планирует продлить статус защиты для украинских беженцев до конца марта 2025 года.

Перед этим стало известно, что Чехия ужесточила условия выплаты помощи украинским беженцам для экономии средств в бюджете.

Напомним, правительства европейских стран выделили более 43 миллиардов евро на приют для украинцев, которые стали беженцами из-за развязанной Россией войны.