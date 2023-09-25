В Испании, Италии и Португалии построят солнечные электростанции за 1,7 млрд евро

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил рамочное финансирование для компании Solaria в размере до 1,7 млрд евро на строительство около 120 солнечных электростанций, расположенных преимущественно в Испании, а также в Италии и Португалии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Ожидается, что электростанции будут введены в эксплуатацию до конца 2028 года. Эта операция будет способствовать достижению целей политики ЕС в рамках курса на зеленую энергетику.

Более трети установленных мощностей будет расположено в менее развитых регионах, где ВВП на душу населения составляет менее 75% от среднего показателя по ЕС.

По оценкам ЕИБ, проект значительно повысит уровень занятости в регионах, где будут построены заводы, создавая около 11 100 рабочих мест в год на этапе строительства.

Проект поддерживается программой InvestEU, в рамках которого государственные и частные партнеры будут инвестировать под бюджетные гарантии ЕС и таким образом привлекут не менее 372 млрд евро дополнительных инвестиций.

Ранее сообщалось, что Евросоюз к 2030 году может попасть в такую же зависимость от Китая по литий-ионным батареям и топливным элементам, как и в случае с российскими энергоносителями до полномасштабной войны против Украины.

Перед этим еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил о необходимости срочно и глубоко сократить вредные выбросы в течение этого десятилетия.