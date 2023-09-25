Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що перші танки Abrams від США вже прибули в Україну.

Про це він написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, про прибуття американських танків його поінформував міністр оборони Рустем Умєров.

"Abrams вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", – зазначив він.

Раніше про прибуття танків Abrams повідомило видання New York Times з посиланням на неназваних посадовців Міноборони США.

Перед цим видання Politico писало, що спочатку в Україну відправлять 10 танків.

M1 Abrams будуть серед інших танків в арсеналі України, які вона зможе використати для просування і можливого звільнення утримуваних Росією територій у східних і південних регіонах.

В одному з останніх пакетів допомоги від США містяться снаряди зі збідненим ураном для Abrams.