Зеленський підтвердив прибуття танків Abrams в Україну
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що перші танки Abrams від США вже прибули в Україну.
Про це він написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".
За словами Зеленського, про прибуття американських танків його поінформував міністр оборони Рустем Умєров.
"Abrams вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", – зазначив він.
Раніше про прибуття танків Abrams повідомило видання New York Times з посиланням на неназваних посадовців Міноборони США.
Перед цим видання Politico писало, що спочатку в Україну відправлять 10 танків.
M1 Abrams будуть серед інших танків в арсеналі України, які вона зможе використати для просування і можливого звільнення утримуваних Росією територій у східних і південних регіонах.
В одному з останніх пакетів допомоги від США містяться снаряди зі збідненим ураном для Abrams.