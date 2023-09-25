Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams в Украину

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что первые танки Abrams от США уже прибыли в Украину.

Об этом он написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, о прибытии американских танков его проинформировал министр обороны Рустем Умеров.

"Abrams уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", – отметил он.

Ранее о прибытии танков Abrams сообщило издание New York Times со ссылкой на неназванных чиновников Минобороны США.

Перед этим издание Politico писало, что сначала в Украину отправят 10 танков.

M1 Abrams будут среди других танков в арсенале Украины, которые она сможет использовать для продвижения и возможного освобождения удерживаемых Россией территорий в восточных и южных регионах.

В одном из последних пакетов помощи от США содержатся снаряды с обедненным ураном для Abrams.