Глава МЗС Фінляндії: Це не "війна Путіна", якщо він піде, РФ не стане миролюбною демократією

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен не думає, що відхід президента РФ Владіміра Путіна здатний перетворити Росію на нормальну миролюбну демократію.

Про це вона сказала в інтерв’ю The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що багато хто, можливо, ще не усвідомив, що це не просто війна Путіна. Здається, що російська машина, так би мовити, готувалася до цього дуже довго", – зазначила Валтонен.

Вона згадала вторгнення РФ у Грузію 2008 року, а також анексію Криму 2014 року.

"Звичайно, Путін був при владі протягом цього часу, але протягом більш ніж двох десятиліть він будував інфраструктуру навколо цього. І могло пройти два десятиліття, щоб хтось (у Росії) сказав йому, що це не є нормальним" – зазначила Валтонен.

"Тож якщо Путін піде, дуже малоймовірно, що Росія якимось чином стане миролюбною нормальною демократією", – додала вона.

За словами міністерки, на Заході є велике бажання, щоб Росія відкрилася для громадянського суспільства і стала нормальною демократією.

"Але, сподіваючись на це, ми повинні готуватися до найгіршого, а найгірше те, що Росія залишиться такою, якою вона є, і, можливо, стане ще гіршою в майбутньому", – зазначила Валтонен.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що Україна має сама визначати умови миру без тиску ззовні.

Перед цим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде готова вести перемовини з Росією, коли російські окупаційні війська підуть з української території.