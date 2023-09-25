Глава МИД Финляндии: Это не "война Путина", если он уйдет, РФ не станет миролюбивой демократией

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен не думает, что уход президента РФ Владимира Путина способен превратить Россию в нормальную миролюбивую демократию.

Об этом она сказала в интервью The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что многие, возможно, еще не осознали, что это не просто война Путина. Кажется, что российская машина, так сказать, готовилась к этому очень долго", – отметила Валтонен.

Она вспомнила вторжение РФ в Грузию в 2008 году, а также аннексию Крыма в 2014 году.

"Конечно, Путин был у власти в течение этого времени, но в течение более чем двух десятилетий он строил инфраструктуру вокруг этого. И могло пройти два десятилетия, чтобы кто-то (в России) сказал ему, что это ненормально", – отметила Валтонен.

"Поэтому если Путин уйдет, очень маловероятно, что Россия каким-то образом станет миролюбивой нормальной демократией", – добавила она.

По словам министра, на Западе есть большое желание, чтобы Россия открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией.

"Но, надеясь на это, мы должны готовиться к худшему, а хуже всего то, что Россия останется такой, какой она есть, и, возможно, станет еще хуже в будущем", – отметила Валтонен.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что Украина должна сама определять условия мира без давления извне.

Перед этим министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией, когда российские оккупационные войска уйдут с украинской территории.