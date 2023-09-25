Міноборони Німеччини спростувало російський фейк про "німецькі танкові екіпажі" в Україні

Міністерство оборони Німеччини спростувало поширювану російськими державними ЗМІ брехню про те, що в зоні бойових дій в Україні нібито знищили німецький танк Leopard "з екіпажем із Бундесверу".

Про це представник німецького оборонного відомства заявив у телефонному коментарі DW, повідомляє "Європейська правда".

"В Україні немає німецьких танкових екіпажів", – зазначив він.

Російські ЗМІ 23 вересня почали поширювати твердження про те, що "розвідники Збройних сил Росії знищили переданий Україні танк Leopard із повністю німецьким екіпажем, який складається зі Збройних сил Німеччини". Вони посилались на якогось "командира розвідгрупи, що діє на Запорізькому напрямку".

Нагадаємо, 30 серпня у Латвії спростували російську брехню про причетність країни до атаки на аеропорт Пскова.

Перед цим у Польщі поширили фейк про "бійку поляків із українцями", які примушували казати "Слава Україні".