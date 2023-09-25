Минобороны Германии опровергло российский фейк о "немецких танковых экипажах" в Украине

Министерство обороны Германии опровергло распространяемую российскими государственными СМИ ложь о том, что в зоне боевых действий в Украине якобы уничтожили немецкий танк Leopard "с экипажем из Бундесвера".

Об этом представитель немецкого оборонного ведомства заявил в телефонном комментарии DW, сообщает "Европейская правда".

"В Украине нет немецких танковых экипажей", – отметил он.

Российские СМИ 23 сентября начали распространять утверждение о том, что "разведчики Вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоит из Вооруженных сил Германии". Они ссылались на некоего "командира разведгруппы, действующей на Запорожском направлении".

Напомним, 30 августа в Латвии опровергли российскую ложь о причастности страны к атаке на аэропорт Пскова.

Перед этим в Польше распространили фейк о "драке поляков с украинцами", которые заставляли говорить "Слава Украине".