Президент Чехії не бачить сенсу у поверненні посла в Росію

Президент Чехії Петр Павел заявив, що не бачить сенсу у поверненні посла країни в Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв`ю Lidovky.cz.

"Я був би радий почути від прем'єр-міністра і міністра закордонних справ аргументи, чому ми повинні призначити посла в Москву саме зараз", – зазначив Павел.

Він додав, що "не може уявити" повернення чеського посла до Росії.

Чеський уряд розглядає можливість зміни посла в РФ і його повернення в Москву.

Наразі послом Чехії в Росії є Вітезслав Півонька, але він залишив російську столицю і вже деякий час перебуває в Празі.

У червні чеський уряд схвалив звіт Міністерства закордонних справ про перегляд відносин із Росією, в якому вона названа джерелом загроз і ризиків для безпеки Чехії та Європи в найближчі десятиліття, якщо не відбудеться фундаментальної трансформації російського суспільства.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський раніше заявив, що офіційна Прага не бачить перспектив налагодження відносин з Росією навіть у разі зміни її керівництва, доки країна не зазнає суттєвих змін і не перестане бути загрозою для сусідів.