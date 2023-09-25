Президент Чехии не видит смысла в возвращении посла в Россию

Президент Чехии Петр Павел заявил, что не видит смысла в возвращении посла страны в Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Lidovky.cz.

"Я был бы рад услышать от премьер-министра и министра иностранных дел аргументы, почему мы должны назначить посла в Москву именно сейчас", – отметил Павел.

Он добавил, что "не может представить" возвращение чешского посла в Россию.

Чешское правительство рассматривает возможность смены посла в РФ и его возвращения в Москву.

Сейчас послом Чехии в России является Витезслав Пивонька, но он покинул российскую столицу и уже некоторое время находится в Праге.

В июне чешское правительство одобрило отчет Министерства иностранных дел о пересмотре отношений с Россией, в котором она названа источником угроз и рисков для безопасности Чехии и Европы в ближайшие десятилетия, если не произойдет фундаментальной трансформации российского общества.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ранее заявил, что официальная Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства, пока страна не претерпит существенных изменений и не перестанет быть угрозой для соседей.