До Вірменії прибули понад 13 тисяч біженців з Карабаху, багато інших в дорозі

Понад 13,5 тисячі людей прибули з Нагірного Карабаху до Вірменії відтоді, як місцеве населення отримало можливість виїздити з регіону після військової операції Азербайджану.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

На ранок 26 серпня до Вірменії прибули 13 550 людей. Понад 11 тисяч вже зареєстрували. Люди прибували протягом усієї ночі автобусами, вантажівками і на власному транспорті.

Тим, хто не має до кого їхати, шукають варіанти для розміщення. Перші будівлі й готелі, які виділили для цього, вже заповнені.

Також повідомляють, що дорога зі Степанакерта (азербайджанська назва – Ханкенді) до прикордонного вірменського міста Корнідзор переповнена, деякі люди чекають там у чергах вже більше доби.

Фото: "Радіо Свобода"

Нагадаємо, Азербайджан заявив про завершення своєї операції у Карабаху 20 вересня. У Баку пообіцяли забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.

У неділю-понеділок регіон почали залишати вірмени, які не бажають залишатися у Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану. Перша група прибула увечері в неділю у супроводі російських "миротворців".

Детально про останні події в регіоні читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.