В Армению прибыли более 13 тысяч беженцев из Карабаха, многие еще в пути

Более 13,5 тысячи человек прибыли из Нагорного Карабаха в Армению с тех пор, как местное население получило возможность выезжать из региона после военной операции Азербайджана.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

На утро 26 августа в Армению прибыли 13 550 человек. Более 11 тысяч уже зарегистрировали. Люди прибывали в течение всей ночи автобусами, грузовиками и на собственном транспорте.

Тем, кому не к кому ехать, ищут варианты для размещения. Первые здания и гостиницы, которые выделили для этого, уже заполнены.

Также сообщается, что дорога из Степанакерта (азербайджанское название – Ханкенди) в приграничный армянский город Корнидзор переполнена, некоторые люди ждут там в очередях уже более суток.

Фото: "Радио Свобода"

Напомним, Азербайджан заявил о завершении своей операции в Карабахе 20 сентября. В Баку пообещали обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие.

В воскресенье-понедельник регион начали покидать армяне, которые не хотят оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана. Первая группа прибыла вечером в воскресенье в сопровождении российских "миротворцев".

Подробно о последних событиях в регионе читайте в статье: Третья карабахская. Почему началась новая война на Кавказе и какими будут ее последствия.