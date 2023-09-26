Прем'єр Албанії про події на півночі Косова: Сербія намагається розпалити новий конфлікт

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, коментуючи нещодавні події на півночі Косова, заявив, що Сербія намагається розпалити новий збройний конфлікт.

Про це він написав у соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, албанський прем'єр вказав на неприпустимість жалоби, яку оголосив Белград через загибель чотирьох озброєних нападників на півночі Косова.

"Це є найгіршим сигналом, який Сербія могла дати регіону і євроатлантичній спільноті... Цим оголошенням жалоби, яке не має нічого спільного з 21 століттям, у Белграді розпалюють полум’я збройного конфлікту, якого не було з 1999 року", – підкреслив Рама.

Він додав, що такі дії мають бути засуджені "всією силою слів і інструментів, доступних євроатлантичній спільноті".

"Це момент, коли Сербія повинна чітко і твердо вирішити, чи буде вона з Європою та демократичним світом 21-го століття, чи з тінню себе в кінці 20-го століття", – наголосив глава албанського уряду.

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Прем'єр Косова Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, шістьох вдалося затримати. Згодом знайшли тіло четвертого загиблого нападника.

Косово звинуватило Сербію у озброєнні групи нападників. Ці події створили новий виток напруги у і без того напружених відносинах Косова та Сербії.

Детально про останні події читайте у статті Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові