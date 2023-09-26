Премьер Албании о событиях на севере Косова: Сербия пытается разжечь новый конфликт

Премьер-министр Албании Эди Рама, комментируя недавние события на севере Косова, заявил, что Сербия пытается разжечь новый вооруженный конфликт.

Об этом он написал в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

В частности, албанский премьер указал на недопустимость траура, который объявил Белград из-за гибели четырех вооруженных нападающих на севере Косова.

"Это худший сигнал, который Сербия могла дать региону и евроатлантическому сообществу... Этим объявлением траура, которое не имеет ничего общего с XXI веком, в Белграде разжигают пламя вооруженного конфликта, которого не было с 1999 года", – подчеркнул Рама.

Он добавил, что такие действия должны быть осуждены "всей силой слов и инструментов, доступных евроатлантическому сообществу".

"Это момент, когда Сербия должна четко и твердо решить, будет ли она с Европой и демократическим миром XXI века, или с тенью себя в конце XX века", – подчеркнул глава албанского правительства.

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косова в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Премьер Косова Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, шестерых удалось задержать. Впоследствии нашли тело четвертого погибшего нападающего.

Косово обвинило Сербию в вооружении группы нападавших. Эти события создали новый виток напряжения в и без того напряженных отношениях Косова и Сербии.

Подробно о последних событиях читайте в статье Сербия толкает к войне: что стоит за попыткой разморозить боевые действия в Косове.