Сербія вимагає від НАТО взяти на себе охорону правопорядку на півночі Косова

Президент Сербії Александар Вучич вимагає, щоб дислокована у Косові місія під проводом НАТО взяла на себе функції поліції на півночі країни після збройних сутичок.

Заяву Вучича наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок у Белграді Вучич зустрівся з послами п'яти західних країн і ЄС, вимагаючи, щоб миротворчий контингент KFOR, який діє під егідою НАТО, взяв на себе "всі питання безпеки на півночі Косова замість поліції Курті".

У Косові дислокується близько 4500 миротворців KFOR. Не було негайної реакції з боку НАТО на прохання Вучича, однак дуже малоймовірно, що воно буде прийняте, оскільки основним завданням контингенту є підтримання миру, а не охорона правопорядку.

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Прем'єр Косова Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, шістьох вдалося затримати. Згодом знайшли тіло четвертого загиблого нападника.

Косово звинуватило Сербію у озброєнні групи нападників. Ці події створили новий виток напруги у і без того напружених відносинах Косова та Сербії.

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