Сербия требует от НАТО взять на себя охрану правопорядка на севере Косова

Президент Сербии Александар Вучич требует, чтобы дислоцированная в Косове миссия под руководством НАТО взяла на себя функции полиции на севере страны после вооруженных столкновений.

Заявление Вучича приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Во вторник в Белграде Вучич встретился с послами пяти западных стран и ЕС, требуя, чтобы миротворческий контингент KFOR, который действует под эгидой НАТО, взял на себя "все вопросы безопасности на севере Косова вместо полиции Курти".

В Косове дислоцируется около 4500 миротворцев KFOR. Не было немедленной реакции со стороны НАТО на просьбу Вучича, однако очень маловероятно, что она будет принята, поскольку основной задачей контингента является поддержание мира, а не охрана правопорядка.

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косова в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Премьер Косова Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, шестерых удалось задержать. Впоследствии нашли тело четвертого погибшего нападающего.

Косово обвинило Сербию в вооружении группы нападавших. Эти события создали новый виток напряжения в и без того напряженных отношениях Косова и Сербии.

Подробно о последних событиях читайте в статье Сербия толкает к войне: что стоит за попыткой разморозить боевые действия в Косове.