З Карабаху до Вірменії за дві доби виїхали майже 30 тисяч людей

За дві доби з того часу, як до Вірменії почали прибувати перші біженці Карабаху, кордон перетнули понад 28 тисяч осіб.

Про це повідомили на офіційній сторінці уряду Вірменії, пише "Європейська правда".

За даними станом на вечір 26 вересня, до Вірменії прибули 28 120 вимушених переселенців з Карабаху.

З них на той час зареєстрували близько 21 тисячі.

Житлом забезпечили понад 3200 людей з тих, які не мають варіантів розміщення.

Раніше надходили повідомлення, що дорога зі Степанакерта (азербайджанська назва – Ханкенді) до прикордонного вірменського міста Корнідзор переповнена, деякі люди чекають там у чергах вже більше доби.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про завершення своєї операції у Карабаху 20 вересня. У Баку пообіцяли забезпечити вихід із Карабаху вірменам, які складуть зброю.

У неділю-понеділок регіон почали залишати вірмени, які не бажають залишатися у Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану. Перша група прибула увечері в неділю у супроводі російських "миротворців".

У Єврокомісії закликали готуватися до ймовірного напливу біженців з Нагірного Карабаху.

Детально про останні події в регіоні читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.