Держдеп прокоментував прагнення РФ повернутися до Ради ООН з прав людини

Державний департамент США висловився щодо прагнення Росії повернути собі членство в Раді ООН з прав людини, просячи підтримки серед членів організації.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу говорив речник Держдепу США Метью Міллер.

Він нагадав, що держсекретар заявив, що США бачать, як РФ скоює воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні, тому має понести відповідальність за ці злочини.

"Безумовно, я вважаю, що представництво в органі, який займається правами людини, не відповідає їхнім діям в Україні", – наголосив Міллер.

Раніше повідомлялося, що РФ поширює серед держав-членів ООН позиційний документ із закликом підтримати її обрання до складу Ради з прав людини, звідки її вигнали у квітні 2022 року через повномасштабне вторгнення в Україну.

7 квітня 2022 року Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерацїі в Раді ООН з прав людини. При цьому Росію у голосуванні не підтримала жодна держава Європи.

Це був максимальний рівень покарання у Раді з прав людини – виключити державу неможливо. Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради. Втім, згодом Росія зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради ООН з прав людини.