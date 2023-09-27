Премьер Эстонии верит в победу Украины вопреки ресурсам РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ожидает долгой войну РФ против Украины, но верит, что в итоге Киев одержит в ней победу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила на 17-й Балтийской конференции по обороне, сообщает ERR.

По ее словам, стратегия президента РФ Владимира Путина строится на предположении, что Украина и трансатлантическое сообщество в более широком смысле устанут, поскольку у России хватает ресурсов, людей, оружия советских времен и пропаганды для продолжения войны.

"Но за каждой маленькой победой украинцев следует следующая. Я верю в их конечную победу. Однако они не могут добиться этого в одиночку, им нужна наша поддержка в течение всего времени, пока продолжается война", – отметила Каллас.

При этом премьер назвала пустыми словами угрозы РФ в ответ на предоставление Украине военной помощи. Поэтому, считает она, любая задержка с предоставлением помощи приведет к большей цене войны для Украины и свободного мира, а любая нерешительность раздувает имперские амбиции Путина.

Каллас также призвала увеличить объемы и ускорить темпы оборонного производства, чтобы соответствовать новой реальности, поскольку имеющиеся в Европе резервы не отвечают потребностям военного времени.

"Победа означает установление справедливого и прочного мира. В основе него должны лежать территориальная целостность и привлечение агрессора к ответственности, включая ответственность за преступление агрессии. Это единственный способ обеспечить мир и безопасность в Европе. В этой борьбе серебряная медаль не может считаться достаточным достижением", – резюмировала она.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила, что в немецком обществе, несмотря на экономические трудности, не чувствуется внутренней усталости от поддержки Украины на фоне полномасштабной российской агрессии.

Перед этим глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что не думает, что уход Путина способен превратить Россию в нормальную миролюбивую демократию.