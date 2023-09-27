ЗМІ: Словенія посилює контроль на кордоні з Хорватією

Словенія за прикладом Італії посилює контроль на кордоні з Хорватією через нелегальну міграцію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє 24ur.

За інформацією видання, поліція встановила пропускні пункти відразу після перетину кордону, де вони можуть безпечно зупиняти транспортні засоби.

Після вступу Хорватії до Шенгенської зони на початку року кількість мігрантів, які нелегально в'їжджають до Словенії так званим західнобалканським маршрутом, в тому числі через Боснію і Герцеговину, значно зросла.

Для порівняння: з початку року до кінця серпня словенська поліція зафіксувала 36 137 випадків нелегального перетину кордону між Словенією і Хорватією. За аналогічний період минулого року було зафіксовано 13 601 несанкціонований в'їзд.

За словами начальника пункту пропуску Ново Место Ігоря Юршича, поліція посилила спостереження в Рігонце, де ситуація найбільш критична: наразі там фіксують від 120 до 200 мігрантів на день – як за допомогою патрулів, так і за допомогою технічних засобів.

Словенський уряд дотримується зобов'язань щодо демонтажу прикордонного паркану, але прикордонні муніципалітети заявляють, що Шенгенська система в Хорватії явно не працює. Місцеві жителі закликають посилити охорону правопорядку та припинити демонтаж прикордонного паркану.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту на італійський острів Лампедуза, де спостерігається загострення ситуації з напливом мігрантів, оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.

Раніше повідомлялося, що Німеччина більше не прийматиме мігрантів з Італії в рамках пакту добровільної солідарності через "високий міграційний тиск" на країну.