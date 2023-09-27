СМИ: Словения усиливает контроль на границе с Хорватией

Словения по примеру Италии усиливает контроль на границе с Хорватией из-за нелегальной миграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает 24ur.

По информации издания, полиция установила пропускные пункты сразу после пересечения границы, где они могут безопасно останавливать транспортные средства.

После вступления Хорватии в Шенгенскую зону в начале года количество мигрантов, нелегально въезжающих в Словению по так называемому западнобалканскому маршруту, в том числе через Боснию и Герцеговину, значительно возросло.

Для сравнения: с начала года до конца августа словенская полиция зафиксировала 36 137 случаев нелегального пересечения границы между Словенией и Хорватией. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 13 601 несанкционированный въезд.

По словам начальника пункта пропуска Ново Место Игоря Юршича, полиция усилила наблюдение в Ригонце, где ситуация наиболее критическая: сейчас там фиксируют от 120 до 200 мигрантов в день – как с помощью патрулей, так и с помощью технических средств.

Словенское правительство придерживается обязательств по демонтажу пограничного забора, но пограничные муниципалитеты заявляют, что Шенгенская система в Хорватии явно не работает. Местные жители призывают усилить охрану правопорядка и прекратить демонтаж пограничного забора.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита на итальянский остров Лампедуза, где наблюдается обострение ситуации с наплывом мигрантов, объявила о плане урегулирования миграционного кризиса.

Ранее сообщалось, что Германия больше не будет принимать мигрантов из Италии в рамках пакта добровольной солидарности из-за "высокого миграционного давления" на страну.