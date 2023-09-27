У Німеччині заборонили неонацистське угруповання, обшуки пройшли у 12 землях

У середу німецька влада провела рейди в десятках місць по всій країні після того, як міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер заборонила діяльність правоекстремістського угруповання, звинуваченого в поширенні нацистської ідеології.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Штаб-квартира угруповання під назвою Artgemeinschaft, а також 26 будинків, що належать 39 її членам, були обшукані рано вранці в 12 землях, заявили в МВС Німеччини.

"Це ще один важкий удар по правому екстремізму і по інтелектуальних паліях, які продовжують поширювати нацистську ідеологію донині", – сказала Фезер.

"Ця правоекстремістська група намагалася виховати нових ворогів конституції своєю огидною індоктринацією дітей та молоді", – додала вона.

Цього місяця німецька влада заборонила ще одну неонацистську групу Hammerskins Deutschland з корінням у США і провела обшуки в будинках 28 її членів після розслідування, яке тривало більше року у співпраці з американськими офіційними особами.

Раніше повідомлялося, що голова осередку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у федеральній землі Тюрингія Бйорн Гьоке постане перед судом за використання забороненого нацистського гасла у своєму виступі.