У Німеччині заборонили неонацистське угруповання, обшуки пройшли у 12 землях
У середу німецька влада провела рейди в десятках місць по всій країні після того, як міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер заборонила діяльність правоекстремістського угруповання, звинуваченого в поширенні нацистської ідеології.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Штаб-квартира угруповання під назвою Artgemeinschaft, а також 26 будинків, що належать 39 її членам, були обшукані рано вранці в 12 землях, заявили в МВС Німеччини.
"Це ще один важкий удар по правому екстремізму і по інтелектуальних паліях, які продовжують поширювати нацистську ідеологію донині", – сказала Фезер.
"Ця правоекстремістська група намагалася виховати нових ворогів конституції своєю огидною індоктринацією дітей та молоді", – додала вона.
Цього місяця німецька влада заборонила ще одну неонацистську групу Hammerskins Deutschland з корінням у США і провела обшуки в будинках 28 її членів після розслідування, яке тривало більше року у співпраці з американськими офіційними особами.
Раніше повідомлялося, що голова осередку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у федеральній землі Тюрингія Бйорн Гьоке постане перед судом за використання забороненого нацистського гасла у своєму виступі.