У Німеччині за допомогою США заборонили неонацистське угрупування

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заборонила діяльність ультраправого угруповання Hammerskins Germany, цьому кроку передувала співпраця зі США.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DPA із посиланням на МВС країни.

Угруповання виступає проти конституційного ладу та ідеї міжнародного взаєморозуміння, тому мета та діяльність об'єднання суперечать кримінальному законодавству, заявило відомство, обґрунтовуючи свої дії.

Під заборону також потрапила пов'язана з групою організація під назвою Crew 38 та регіональні відділення Hammerskins. У вівторок поліцейські провели обшуки в квартирах 28 підозрюваних членів угруповання в 10 німецьких землях.

За даними міністерства, федеральний уряд і уряди земель працювали разом більше року, щоб підготувати заборону. Вони також співпрацювали з американськими партнерами, оскільки організація є відгалуженням сформованого в США угруповання білих расистів Hammerskins, що існує в Німеччині з початку 1990-х років.

Концерти, організовані Hammerskins, використовувалися для поширення правоекстремістської ідеології, в тому числі серед осіб, які не є її членами, йдеться в повідомленні відомства.

Фезер назвала заборону сильним ударом по організованому правому екстремізму, заявивши, що вона стане чітким сигналом проти расизму та антисемітизму.

Минулого тижня суд у німецькому Мюнхені постановив, що спецслужби в землі Баварія можуть на законних підставах стежити за ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та інформувати громадськість про її діяльність.

Раніше повідомлялося, що голова осередку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у федеральній землі Тюрингія Бйорн Гьоке постане перед судом за використання забороненого нацистського гасла у своєму виступі.

Перед цим депутат від ультраправої АдН Штефан Койтер потрапив у скандал після того, як порівняв колишню канцлерку Ангелу Меркель із диктатором Адольфом Гітлером.

А у червні лідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хрупалла під час теледебатів фактично порівняв Україну з нацистською Німеччиною, коли говорив про перспективи завершення війни.