В Германии запретили неонацистскую группировку, обыски прошли в 12 землях

В среду немецкие власти провели рейды в десятках мест по всей стране после того, как министр внутренних дел Нэнси Фезер запретила деятельность правоэкстремистской группировки, обвиненной в распространении нацистской идеологии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Штаб-квартира группировки под названием Artgemeinschaft, а также 26 домов, принадлежащих 39 ее членам, были обысканы рано утром в 12 землях, заявили в МВД Германии.

"Это еще один тяжелый удар по правому экстремизму и по интеллектуальным поджигателям, которые продолжают распространять нацистскую идеологию по сей день", – сказала Фезер.

"Эта правоэкстремистская группа пыталась воспитать новых врагов конституции своей отвратительной индоктринацией детей и молодежи", – добавила она.

В этом месяце немецкие власти запретили еще одну неонацистскую группу Hammerskins Deutschland с корнями в США и провели обыски в домах 28 ее членов после расследования, которое длилось более года в сотрудничестве с американскими официальными лицами.

Ранее сообщалось, что председатель ячейки ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в федеральной земле Тюрингия Бьорн Хёке предстанет перед судом за использование запрещенного нацистского лозунга в своем выступлении.