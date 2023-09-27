У Сербії пройшов день жалоби за нападниками на поліцейського в Косові

Сербія в середу відзначила офіційний день жалоби за нападниками, які загинули в Косові під час спецоперації у зв’язку з убивством косовського поліцейського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Сербія скасувала спортивні змагання та приспустила прапори, а міністр оборони Мілош Вучевіч назвав убитих "мучениками".

Вучевіч сказав, що вони стали останніми в довгому списку борців, які загинули "за свободу Косова та свободу Сербії".

"Вони є новими жертвами в цьому ряду героїв або мучеників", – сказав міністр державному телебаченню РТС у середу.

Кілька газет також величали озброєних нападників, у заголовках називали їх героями і говорили, що вся країна оплакує їх.

Вбивство косовського поліцейського та стрілянина у зв’язку з ним в селі поблизу сербського кордону стали однією з найсерйозніших ескалацій у регіоні.

Троє озброєних сербів були вбиті під час багатогодинної стрілянини з косовською поліцією після того, як вони влаштували засідку на патруль біля села Банська, а потім забарикадувалися біля православного монастиря.

Раніше влада Косова повідомила, що під час сутички загинули четверо озброєних осіб, але пізніше уточнила, що загиблих троє.

Уряд Косова продовжує звинувачувати сербський уряд у підтримці нападу на косовську поліцію, Белград це звинувачення заперечує.

Міністерство внутрішніх справ Косова звинуватило відомого сербського політика у тому, що він керував нападом. У середу міністерство повідомило, що один із озброєних чоловіків, убитих у неділю, служив охоронцем нинішнього керівника розвідки Сербії Александара Вуліна під час поїздки до Косова в 2013 році.

"Держава Сербія повністю причетна до цієї терористичної атаки з метою дестабілізації Республіки Косово", – заявив міністр внутрішніх справ Косова Джелял Свечла.

Напад стався більш ніж через тиждень після того, як переговори між лідерами Косова та Сербії щодо покращення відносин не змогли досягти прориву під час переговорів під егідою Європейського Союзу в Брюсселі.

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