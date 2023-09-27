В Сербии прошел день траура по нападающим на полицейского в Косово

Сербия в среду отметила официальный день траура по нападающим, погибшим в Косово во время спецоперации в связи с убийством косовского полицейского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Сербия отменила спортивные соревнования и приспустила флаги, а министр обороны Милош Вучевич назвал убитых "мучениками".

Вучевич сказал, что они стали последними в длинном списке борцов, погибших "за свободу Косово и свободу Сербии".

"Они являются новыми жертвами в этом ряду героев или мучеников", – сказал министр государственному телевидению РТС в среду.

Несколько газет также величали вооруженных нападающих, в заглавиях называли их героями и говорили, что вся страна оплакивает их.

Убийство косовского полицейского и стрельба в связи с ним в деревне близ сербской границы стали одной из самых серьезных эскалаций в регионе.

Трое вооруженных сербов были убиты во время многочасовой стрельбы с косовской полицией после того, как они устроили засаду на патруль возле села Банская, а затем забаррикадировались у православного монастыря.

Ранее власти Косово сообщили, что во время столкновения погибли четверо вооруженных лиц, но позже уточнили, что погибших трое.

Правительство Косово продолжает винить сербское правительство в поддержке нападения на косовскую полицию, Белград это обвинение отрицает.

Министерство внутренних дел Косово обвинило известного сербского политика в том, что он руководил нападением. В среду министерство сообщило, что один из вооруженных мужчин, убитых в воскресенье, служил охранником нынешнего руководителя разведки Сербии Александара Вулина во время поездки в Косово в 2013 году.

"Государство Сербия полностью причастно к этой террористической атаке с целью дестабилизации Республики Косово", – заявил министр внутренних дел Косово Джелял Свечла.

Нападение произошло более чем через неделю после того, как переговоры между лидерами Косово и Сербии по улучшению отношений не смогли добиться прорыва во время переговоров под эгидой Европейского Союза в Брюсселе.

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