Зеленський прийняв вірчі грамоти в нового посла ЄС

Президент Володимир Зеленський в середу прийняв вірчі грамоти в новопризначеного посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Церемонія прийняття вірчих грамот традиційно відбулась на території Національного заповідника "Софія Київська" в столиці.

Фото: Володимир Зеленський / Facebook, скриншот відео

Після церемонії Зеленський поспілкувався з Матерновою, але детальніше про це він не розповів.

Нагадаємо, нова посол ЄС в Україні почала роботу ще 20 вересня, прибувши до Києва та вручивши копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ.

За інформацією ЗМІ, призначення Матернової послом у Києві є ще одним сигналом підтримки євроінтеграційних зусиль України.

Нагадаємо, торік Матернова розповідала "ЄвроПравді", що думає про Україну під час війни.

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