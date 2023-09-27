Зеленский принял верительные грамоты у нового посла ЕС

Президент Владимир Зеленский в среду принял верительные грамоты у новоназначенного посла Европейского Союза в Украине Катарины Матерновой.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Церемония принятия верительных грамот традиционно состоялась на территории Национального заповедника "София Киевская" в столице.

ФОТО: ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ / FACEBOOK, СКРИНШОТ ВИДЕО

После церемонии Зеленский пообщался с Матерновой, но подробнее об этом он не рассказал.

Напомним, новая посол ЕС в Украине начала работу еще 20 сентября, прибыв в Киев и вручив копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел.

По информации СМИ, назначение Матерновой послом в Киеве является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.

Напомним, в прошлом году Матернова рассказывала "ЕвроПравде", что думает об Украине во время войны.

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