Зеленский принял верительные грамоты у нового посла ЕС
Среда, 27 сентября 2023, 20:37
Президент Владимир Зеленский в среду принял верительные грамоты у новоназначенного посла Европейского Союза в Украине Катарины Матерновой.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".
Церемония принятия верительных грамот традиционно состоялась на территории Национального заповедника "София Киевская" в столице.
После церемонии Зеленский пообщался с Матерновой, но подробнее об этом он не рассказал.
Напомним, новая посол ЕС в Украине начала работу еще 20 сентября, прибыв в Киев и вручив копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел.
По информации СМИ, назначение Матерновой послом в Киеве является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.
Напомним, в прошлом году Матернова рассказывала "ЕвроПравде", что думает об Украине во время войны.
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