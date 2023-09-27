Захарова жалуется, что США и ЕС "заставляют" Армению выйти из ОДКБ

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон и Брюссель влияют на Ереван, чтобы армянские власти приняли решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом Захарова заявила на брифинге, которую цитирует российское агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

"По поступающей информации Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ, форсировать сотрудничество с НАТО, переориентировать военно-техническое сотрудничество и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав и безопасности карабахских армян", – заявила Захарова.

По ее словам, в Москве видят, "с какой деструктивной фанатичностью американцы возделывают Ереван". Такой "обработкой", по ее словам, во время недавних визитов занимались глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр и заместитель госсекретаря Юри Ким.

Захарова сказала, что западные страны в погоне за этими целями забыли о ценностях и правах человека.

В последнее время отношения между Арменией и ОДКБ, контролируемой Россией, существенно остыли. После войны за Нагорный Карабах в 2020 году ОДКБ так и не предоставила никакой практической помощи Еревану.

В начале этого года Минобороны Армении сообщило ОДКБ, что Ереван не считает целесообразным проводить в стране военные учения организации. Затем Армения отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что выход Армении из ОДКБ не снят с повестки дня.

После молниеносной операции Азербайджана по возвращению контроля над Нагорным Карабахом Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, на которые в последнее время возлагалась его страна.