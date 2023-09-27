У Брюсселі викрили мережу торгівлі людьми: закрили десятки борделів

Поліція Брюсселя взяла участь у масштабній операції з розкриття мережі торгівлі людьми та сексуальної експлуатації в бельгійській столиці.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У результаті операції, під час були закриті десятки борделів, поліція Брюсселя взяла під варту 23 підозрюваних, а також вилучила 20 тисяч євро готівкою.

Правоохоронці також обшукали 56 будинків у Брюсселі, Антверпені, Льєжі та Східній Фландрії.

"Власників борделів також підозрюють у тому, що вони привласнили значну економічну вигоду, здаючи вітрини за завищеними цінами в суборенду секс-працівницям", – заявили в прокуратурі Брюсселя.

Крім того, поліція закрила 30 борделів у брюссельському районі "червоних ліхтарів", розташованому навколо залізничного вокзалу Норд.

Трьох чоловіків звинуватили в тому, що вони привозили нігерійських і ганських жінок до Брюсселя, де брали з них надміру високу плату за оренду вітрини і вітрин, збагачуючись за рахунок жінок.

Правоохоронці стверджують, що внаслідок роботи мережі жінки "опиняються в небезпечній і нелегальній ситуації" в Бельгії.

Раніше також повідомлялось про масштабні обшуки в Німеччині після того, як міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер заборонила діяльність правоекстремістського угруповання, звинуваченого в поширенні нацистської ідеології.